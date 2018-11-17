14 سبباً لشراء هواتف «آي فون 7 و8» بدلاً من «إكس آر» و«إكس إس» و«إكس إس ماكس»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

بعد فترة من طرحها رسمياً ووصولها للأسواق، خرجت نتائج تقييمات ومراجعات لهواتف «آي فون» الثلاثة الجديدة، وهي: «إكس آر»، و«إكس إس»، و«إكس إس ماكس»، وأظهرت التقييمات أن هناك 14 سبباً تجعل من المفيد الاستمرار في شراء هواتف «آي فون 7»، و«آي فون 8» القديمة بدلاً من شراء الهواتف الثلاثة الجديدة، لأن الهواتف القديمة لاتزال قادرة على تقديم حزمة من الخصائص والسمات بسعر أقل من الهواتف الجديدة، في حين أن الهواتف الجديدة لم تستطع تقديم حزمة خصائص وسمات جديدة تبرر الفوارق في السعر.

ووردت هذه النتيجة في تقييمين منفصلين، نشرهما محللو موقع «بيزنس إنسايدر» businessinsider.com، أخيراً، بعد إجراء مراجعات فنية وتجارب عملية للهواتف الجديدة والقديمة، والتقييم الأول شهد مقارنة «آي فون 7» بالهواتف الثلاثة الجديدة، وانتهى إلى أن هناك ثمانية أسباب تكفي لشراء «آي فون 7»، بينما التقييم الثاني جرى فيه مقارنة «آي فون 8» بالهواتف الجديدة، وانتهى إلى وجود ستة أسباب تكفي لشراء «آي فون 8».

«آي فون 7»

وحدد التقييم الأول الأسباب التي تجعل من المفيد الاستمرار بشراء «آي فون 7» في ثمانية أسباب:

1 يصل سعر «آي فون 7» حالياً إلى نحو 450 دولاراً، وهذا يعني أنه أقل بنحو 300 دولار مقارنة بهاتف «إكس آر»، وأقل بنحو 550 دولاراً مقارنة بهاتف «إكس إس بلس»، و650 دولاراً مقارنة بهاتف «إكس إس ماكس»، أما هاتف «آي فون 7 بلس» فيصل سعره إلى 750 دولاراً، وبالتالي يقل ثمنه عن هاتف «إكس آر» بنحو 180 دولاراً، كما يقل عن هاتف «إكس إس» بنحو 430 دولاراً، ويقل عن هاتف «إكس إس ماكس» بنحو 530 دولاراً.

2 يحقق «آي فون 7» تجربة العمل نفسها على نظام تشغيل «آي أو إس»، كونه يشغّل أحدث الإصدارات من النظام بصورة أفضل وأسهل في الاستخدام.

3 عد «آي فون 7» أخف وأرقّ وأكثر نحافة من الهواتف الجديدة، لكنه أثقل قليلاً من «آي فون إكس إس».

4 يحتوي «آي فون 7» على مفتاح الصفحة الرئيسة وخاصية مسح بصمات الأصابع، وهذا يناسب المستخدم الذي لا يفضل استخدام نظام التعرف إلى الوجه، ونظام الإيماءات الذي يحتاج إلى الخبرة في الاستخدام.

5 لايزال «آي فون 7» يحتوي على كاميرا رائعة لا تقل في قدراتها كثيراً عن تلك التي جاءت بالهواتف الجديدة، كما أنه مزود بكاميرا مزدوجة العدسات، إحداهما تعمل بنظام «زوم 2 إكس»، وتكاد تكون الميزة الإضافية في الهواتف الجديدة هي خاصية «إتش دي آر» الذكية.

شاشة العرض

6 تتميز شاشة العرض في «آي فون 7» بأنها أعلى من «إكس آر» الجديد، حيث يمكنك الحصول على شاشة 7.7 بوصات في «آي فون 7» بسعر يقل عن «إكس آر» الذي يعمل بشاشة مقاس 6.1 بوصات، ويتفوق «آي فون 7» في دقة الشاشة، ما يعني أن «آي فون 7» يتمتع بشاشة أكبر ودقة أعلى.

7 يحتوي هاتف «آي فون 7» على خاصية العمل باللمس ثلاثية الأبعاد، عكس هاتف «إكس آر» الجديد الذي لا يتضمن هذه الميزة التي تمكنك من الضغط على أحد التطبيقات للحصول على اختصارات مفيدة، وهي ميزة يرغب فيها كثيرون.

8 لايزال مستوى الأداء في «آي فون 7» رائعاً مقارنة بالهواتف الجديدة، فهو يعمل بشريحة معالج طراز «إيه 10»، وهي مصنفة من الطراز الأول الذي يتوافق مع معايير «أبل» الصارمة في الأداء، خصوصاً مع نظام تشغيل «آي أو إس 12» الجديد.

«آي فون 8»

انتهى التقييم الخاص بهاتف «آي فون 8» في مقابل هواتف «آي فون» الجديدة إلى أن «آي فون 8» ربما يكون الأقرب للاختيار والأقوى في منافسة الهواتف الجديدة من «آي فون 7»، وحدد الأسباب التي تدفع للتوصية بشراء «آي فون 8» تتضمن:

9 يباع «آي فون 8» بأسعار تبدأ من 599 دولاراً، وبالتالي فهو يقل عن «آي فون إكس إس» بـ400 دولار، ولمن يبحثون عن المزيد من السعة التخزينية في الهاتف، يمكنهم الحصول على «آي فون 8» سعة 256 غيغابايت الذي يكلف 749 دولاراً، ومع ذلك فهي تعد صفقة جيدة مقارنة بأسعار «آي فون إكس إس» الذي يبدأ بـ999 دولاراً، ويصل الى 1349 دولاراً للسعة التخزينية الأعلى.

10 لايزال هاتف «آي فون 8» أخف وأرق من «آي فون إكس إس»، فوزنه 148 غراماً، وسمكه 7.3 ملليمترات، أما «آي فون إكس إس» فوزنه 177 غراماً، وسمكه 7.7 ملليمترات.

11 يتضمن «آي فون 8» خاصية «المقاومة للماء»، إذ يعمل بكفاءة على عمق متر في الماء لمدة 30 دقيقة، ومزوّد بشاحن لاسلكي سريع، كما يعمل بتقنية «كيو آي»، وهي خواص لم تتغير في هواتف «إكس إس» الجديدة، إلا أن هاتف «إكس إس» يقاوم الماء على عمق مترين لمدة 30 دقيقة، وهو تحسين طفيف لا يمثل شيئاً جوهرياً لغالبية المستخدمين من الناحية العملية.

12 يحتوي «آي فون 8» على زر الصفحة الرئيسة وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وهي مزايا يقبل عليها كثير من مستخدمي «أبل»، ويفضلونها على نظام التعرف إلى الوجه والإيماءات، كما هي الحال مع «آي فون 7».

13 يتضمن هاتف «آي فون 8» كاميرا متقدمة تكاد تكون مساوية في الخصائص والقدرات لكاميرا «آي فون إكس إس»، والفارق في الحالتين يتمثل في أن كاميرا «آي فون 8» لا تحتوي على وضع عمودي، سواء للكاميرات الأمامية أو الخلفية، ولا تحتوي على تقريب بصري أو «زوم» من فئة «2 إكس»، وفيما عدا ذلك تتمتع كاميرا «آي فون 8» بالمواصفات نفسها الموجودة بالهواتف الجديدة، بما في ذلك عدسة 7 ميغابيكسل، وفتحة «إف 2/‏‏‏ 2»، بالإضافة إلى فيديو بدقة 1080 بيكسل.

وتتضمن كاميرا «آي فون 8» الخلفية العدسة الجديدة نفسها بزاوية عريضة ودقة 12 ميغابيكسل، وخاصية التقاط الألوان وتسجيل الفيديو بدقة «4 كيه».

14 يمكن للمستخدم تشغيل هاتف «آي فون 8» على نظام تشغيل «آي أو إس 12» الجديد الذي تعمل به الهواتف الجديدة، وهذا يعني أنه سيوفر جميع خواص التشغيل الذكي مثل الهواتف الجديدة، منها الخواص المتعلقة بزيادة السرعة وتغيير نظام الإخطار وتطبيقات الواقع المعزز الجديدة، وبدأ «آي فون 8» تشغيل النظام الجديد منذ بدء طرحه رسمياً في الأسواق.

- سعر «آي فون 7» أقل بنحو 300 دولار مقارنة بهاتف «إكس آر».