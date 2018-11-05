«وان بلس» تكشف عن هاتف جديد

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «وان بلس» عن هاتفها الذكي 6T الجديد، الذي يتخلى عن مقبس سماعة الرأس 3.5 ملليمترات، ويشتمل على مستشعر بصمة الأصابع في الشاشة. وأفادت الشركة الصينية بأن هاتفها 6T يمتاز ببطارية سعة 3700 مللي أمبير ساعة، مع توافر محول USB C عند الرغبة في استعمال «الكيبل» المعتاد لسماعة الرأس. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد على شاشة AMOLED قياس 6.4 بوصات مع معالج «كوالكوم Snapdragon 845» وذاكرة وصول عشوائي بسعة تراوح بين ستة وثمانية غيغابايت.

وأكدت الشركة الصينية تحسين البرمجيات الخاصة بالكاميرا المتوسطة، مثل توفير الوضع الليلي، الذي يتيح للمستخدم إمكانية التصوير في ظل ظروف الإضاءة السيئة، كما تتمكن الخوارزميات من التعرف الى موضع التصوير، وبالتالي يتم تحسين الإعدادات وفقاً لذلك.