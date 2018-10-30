«هايسنس» تُطلق هاتفاً ذكياً بشاشة الحبر الإلكتروني

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «هايسنس» Hisense الصينية، أمس، عن إطلاق هاتف ذكي جديد بشاشتين، إحداهما تعمل بالحبر الإلكتروني على الجانب الخلفي للجهاز.

وأوضحت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد «هيسنس A6» تشتمل على شاشة AMOLED قياس 6.1 بوصات على الجانب الأمامي، إضافة إلى شاشة «الحبر الإلكتروني» Carta HD على الجانب الخلفي، التي تأتي بقياس 5.6 بوصات.

وأضافت «هايسنس» أنه ينبض في داخل هاتفها الجديد معالج «كوالكوم Snapdragon 660»، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة ستة غيغابايت، فضلاً عن ذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 غيغابايت.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي من خلال كاميرا رئيسة خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، وأخرى أمامية من أجل التقاط صور «السيلفي» بدقة 16 ميغابيكسل، كما أن الهاتف الجديد يزخر ببطارية 3300 مللي أمبير ساعة، مع منفذ USB-C وخاصية «الشحن السريع» Quick Charge.