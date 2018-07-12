إصدار جديد من «آي أو إس» لإصلاح الأخطاء

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

أعلنت شركة «أبل»، أمس، عن إطلاق نظام «آي أو إس 11.4.1» الجديد للهاتف الذكي «آي فون» والحاسوب اللوحي «آي باد» ومشغل الموسيقى «آي بود تاتش».

وأوضحت الشركة الأميركية أن الإصدار الجديد يعمل على إصلاح الكثير من الأخطاء الصغيرة، ويوفر المزيد من الأمان، مؤكدة أن «آي أو إس 11.4.1» يحل مشكلة فترة تشغيل البطارية بالأجهزة القديمة، التي اشتكى منها بعض المستخدمين.

وأضافت «أبل» أن وظيفة USB Restricted Mode تجعل برامج التطفل غير قادرة على التحايل على رمز قفل جهاز «أبل» الجوال، مبينة أن هذه الوظيفة تعمل على النحو التالي: إذا كان الجهاز مقفلاً لمدة أطول من ساعة، فإنه لا يقبل تيار الشحن إلا عن طريق منفذ Lightning، وإذا كانت هناك حاجة لنقل البيانات، فيجب إلغاء قفل الجهاز في البداية من خلال إدخال الكود.

من جهتها، أفادت مجلة «ماك آند آي» أنه يتم تفعيل وظيفة USB Restricted Mode بعد تثبيت التحديث على الفور.