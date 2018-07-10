تحذير من انتهاك تطبيقات التعرف إلى هوية المتصل خصوصية المستخدم

المصدر: برلين - دوسلدورف - د.ب.أ

أفادت بوابة التقنيات «موبايل زيشر.دي» الألمانية بأن متجر تطبيقات «غوغل بلاي» يزخر بالكثير من تطبيقات التعرف إلى هوية المتصل، التي تحذر المستخدم من المكالمات الدعائية أو الاستبيانات الهاتفية غير المرغوبة، مشيرة إلى أن هذه التطبيقات تقوم بالوصول إلى قواعد البيانات، وبالتالي يمكن إظهار أسماء المتصلين غير المسجلين في دليل الهاتف الشخصي.

وحذّرت بوابة التقنيات الألمانية من استعمال الكثير من هذه التطبيقات، نظراً لأنها تقوم بتحميل أدلة الهواتف على أجهزة «السيرفر» الخاصة بالشركة المطورة للتطبيق، التي تشتمل على الأسماء والأرقام الهاتفية وعناوين البريد الإلكتروني، لافتة إلى أنه قد يتم نقل هذه البيانات إلى أطراف ثالثة، وهو ما يتعارض مع سياسة الخصوصية والحفاظ على البيانات.

ونصحت «موبايل زيشر.دي» باستعمال الخدمات التي تتيح للمستخدم إمكانية التحقق من جوانب الخصوصية، مبينة أن هناك بعض التطبيقات تسمح بالإبلاغ عن الأرقام الهاتفية المشبوهة، دون رصد دليل الهاتف الخاص بالمستخدم، علاوة على أن تطبيقات Truecaller وDrupe تلتزم إلى حد كبير بسياسة الخصوصية والحفاظ على البيانات.

إلى ذلك، نصح مركز حماية المستهلك في ولاية نوردراين فيستفالن الألمانية أصحاب حواسيب «ويندوز 10» الثابتة بتعطيل خدمة بيانات الموقع في إعدادات الخصوصية، حتى لا يكشفوا عن بيانات الموقع غير الضرورية من تلقاء أنفسهم.

وأشار المركز الألماني إلى أن المستخدم يمكنه تجاهل التحذير، الذي يظهر عندما تطلب خدمة إظهار بيانات الطقس الوصول إلى بيانات الموقع، حيث يمكن للمستخدم إدخال الموقع يدوياً في أداة إظهار بيانات الطقس في قائمة ابدأ. وأضاف أنه فضلاً عن ذلك يتمكن المستخدم في إعدادات الخصوصية بلوحة التحكم تحديد ما إذا كان ينبغي لكل تطبيق الوصول إلى بيانات الموقع أم لا.

كما نصح الخبراء الألمان بعدم الكشف المستمر عن الموقع أثناء استعمال الجوال، حيث يجب تفعيل خدمة بيانات الموقع فترة قصيرة عند الحاجة، وبعد ذلك تعطيلها على الفور.