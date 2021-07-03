«تيم 17» البريطانية تستحوذ على «ستوري تويز»

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

أبرمت شركة «تيم 17» البريطانية لصناعة ألعاب الفيديو، اتفاقية للاستحواذ على أعمال شركة «ستوري تويز» وأصولها من خلال الاستحواذ على الشركة الأم لها «تاتش برس»، وفقاً لبيان اطلعت عليه وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس. وقدرت الدراسة الأولية للاستحواذ قيمة الشركة بـ26.5 مليون دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ آخر يبلغ 22.5 مليون دولار بحد أقصى، ويتم دفعه نقداً عند تحقيق حصص المساهم لأهداف معينة في غضون ثلاث سنوات بعد إتمام عملية الشراء.

ومن المقرر أن يتم تمويل عملية الشراء من الاحتياطات النقدية الحالية لـ«تيم 17»، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الأرباح على الفور.