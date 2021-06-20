"سايبربانك 2077" تعود إلى متجر "بلاي ستايشن" غداً

المصدر: بروكسل - أ ف ب

تعود لعبة الفيديو "سايبربانك 2077" اعتباراً من غد إلى متجر "بلاي ستايشن ستور" الإلكتروني التابع لشركة "سوني" بعد نفي قسري لمدة 184 يوماً بسبب أخطاء شابتها، لكنّ شركة "سي دي بروجكت رد" التي ابتكرت اللعبة وردّت إلى من اشتروها ما دفعوه، ستسعى الآن إلى استعادة ثقة اللاعبين.

ورأى اختصاصي اختبار الألعاب في موقع "جوفيديو"، يوهان بن سمهون آن، أنه "من الممكن" للشركة أن تنجو من هذه الأزمة، لكنه "رهان محفوف بالمخاطر، فإذا حدث خطأ، قد يتسبب ذلك بالقضاء على مستقبلها".

ومع أن "سي دي بروجكت" تفتخر ببيعها أكثر من 13 مليون نسخة، أدّت مشكلة الأخطاء في سايبربانك 2077" إلى "زعزعة" ثقة اللاعبين بالاستديو، وقلّما تمكنت لعبة من الخروج من أزمة مماثلة.

وتشكل لعبة "نو مانز سكاي" حالة استثنائية، فعندما طُرحت في السوق في صيف 2016، كان من المتوقع أن تُحدِث ثورة.

وكان استديو "هيلو غيمز" البريطاني وعد بأن تتمحور اللعبة على شخصية مستكشف للفضاء في عالم لا نهاية له تقريباً، حيث لكل كوكب يصادفه المستكشف منظومته البيئية الخاصة الفريدة من نوعه.

وقال اللاعب البريطاني ماثيو وينتر (31 عاماً) إنها "واحدة من أكثر الألعاب" التي أترقبها في حياتي.

لكن ما إن صدرت اللعبة المخصصة لجهاز "بلاي ستايشن 4" حتى تبيّن للاعبين أن الأخطاء تعطلها، وأن التكرار يعيبها، وأنها أقل جمالا مما أوحى الإعلان عنها.

