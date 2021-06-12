تقنية.. «مايكروسوفت» تتيح ألعاب الفيديو بتلفزيون متصل بالإنترنت دون وحدة تحكم

المصدر: سان فرانسيسكو ■ أ.ف.ب

أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأميركية أنها تعمل على برنامج يتيح لهواة ألعاب «إكس بوكس» اللعب مباشرة على جهاز التلفزيون المتصل بالإنترنت من دون الحاجة إلى وحدة تحكم.

وكانت سوق ألعاب الفيديو التي أعطتها الأزمة الصحية وعمليات الإغلاق دفعاً قوياً، شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، بفعل انتشار الهواتف المحمولة وظهور الخدمات السحابية، منها «لونا» من «أمازون»، و«ستيديا» من «غوغل»، التي تتيح جعل الألعاب موجودة على خوادم وليس على وحدة التحكم، أو الكمبيوتر الشخصي، فيما لا يحتاج اللاعبون في هذه الحالة إلا إلى مقابض تحكّم وشاشة واتصال جيد بالإنترنت.