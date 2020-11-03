«ستيل سيريز» الدنماركية تطرح «ماوس» ألعاب بوزن 57 غراماً

المصدر: كوبنهاغن ■د.ب.أ

أعلنت شركة «ستيل سيريز» الدنماركية SteelSeries عن إطلاق «ماوس» جديد لعشاق الألعاب، خفيف للغاية. وأوضحت الشركة أن الـ«ماوس» Aerox 3 الجديد يمكن استعماله بكابل أو من دونه، ويمتاز بتصميم على شكل قرص العسل لخفض الوزن إلى أقل حد ممكن، كما يتمتع بفئة الحماية IP54 ضد الغبار والأتربة ورذاذ الماء. ويأتي «ماوس» الألعاب الجديد بوزن 57 غراماً، فيما يبلغ وزن الإصدار اللاسلكي نحو 66 غراماً. ويدعم الـ«ماوس» اللاسلكي الجديد تقنية «بلوتوث»، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 80 ساعة.

ووفقاً للشركة، سيبلغ سعر الـ«ماوس» السلكي 70 يورو (نحو 300 درهم)، والإصدار اللاسلكي 110 يورو (نحو 470 درهماً).