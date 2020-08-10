"موبايل ليجندز: بانغ بانغ" تطلق بطلا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

بمناسبة عيد الأضحى، أطلقت لعبة“موبايل ليجندز: بانغ بانغ"، بطلا جديدا للاعبي الشرق الأوسط وشمال افريقيا لإضافة مزيد من التشويق والإثارة للاعبيها الذين تجاوز عددهم ال 500 مليون شخص قاموا بتنزيلها عبر هواتفهم. ويحمل البطل الجديد في اللعبة اسم خالد لتحت اسم "خالد" وهو يرتدي درعا ويحمل سيفا حادا يذكرنا بمحارب الصحراء.

ومع تطور سوق الإنترنت في الشرق الأوسط، وازدياد اهتمام الشركات الدولية بقطاع صناعة الألعاب، ظهرت لعبة "Mobile Legends: Bang Bang" وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما جعل كبار المؤثرين على يوتيوب مثل Arab Games Network DESTOR l يدعون متابعيهم لتنزيل اللعبة.

وتعتبر "Mobile Legends: Bang Bang" أشهر لعبة MOBA (ألعاب ساحة المعركة على الإنترنت متعددة اللاعبين) في الشرق الأوسط.

ووفقًا لقائمة أفضل المبيعات في غوغل، فقد احتلت اللعبة المرتبة الثالثة في الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الرابعة في قطر، والمركز السابع في المملكة العربية السعودية والكويت. إلى جانب ذلك، وصلت تنزيلات اللعبة إلى أكثر من 500 مليون وأصبحت واحدة من أكثر ألعاب الجوال شعبية في العالم. ومن أجل منح جميع اللاعبين تجربة أفضل، عقدت "Mobile Legends: Bang Bang" العديد من الأحداث الرياضية الإلكترونية في بلدان مختلفة وأصبحت الآن أجمل العناصر الجمالية في صناعة الرياضة الإلكترونية.

Mobile Legends: Bang Bang هي من إنتاج شركة الألعاب الدولية المشهورة Moonton ، التي تهدف إلى خلق الإثارة والسعادة للمستخدمين حول العالم. وفي اللعبة، يمكن للمستخدمين التعاون مع أصدقائهم أو عائلاهم أو لاعبين آخرين لمحاربة الأعداء وقتل الوحوش والاستمتاع بشعور النصر الذي جلبته قوة الفريق.