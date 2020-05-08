«إتش بي» تكشف عن شاشة جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش بي» عن إطلاق شاشة جديدة لعشاق الألعاب، تمتاز بلوحة (Nano IPS) قياس 27 بوصة، وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز، كما أنها مزودة بإضاءة على الجانب الخلفي لسهولة الوصول إلى منافذ التوصيل في الظلام.

وأوضحت الشركة الأميركية أن شاشتها الجديدة (Omen 27i) تشتمل على منافذ التوصيل: (DisplayPort 1.2) و(HDMI 2.0)، وكذلك محور (USB 3.0).

وأضافت أن الشاشة الجديدة تعمل بنسبة باعية تبلغ 16:9، وبدقة وضوح (2560 x 1440 بيكسل)، فيما تصل درجة السطوع إلى 350 نيت.

وأشارت «إتش بي» إلى أن شاشتها الجديدة تغطي نطاق الألوان (DCI-P3) بنسبة تصل إلى 98%، مع زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، مع دعم تقنية «نفيديا G-Sync».