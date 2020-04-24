«غوغل» تطرح تحديثاً جديداً لخدمة بث الألعاب Stadia

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل»، أمس، عن إطلاق تحديث جديد لخدمة بث الألعاب Stadia، موضحة أن التحديث (1.45) يتيح للمستخدم الاستمتاع بصوت محيطي مجسم (5.1) في متصفح الـ«ويب»، بعدما كانت خدمة بث الألعاب تقتصر على جودة الاستريو، في حال عدم الاستعمال على الأجهزة المخصصة، مثل «غوغل كروم كاست».

وأضافت الشركة أنه من خلال التحديث الجديد يتمكن عشاق الألعاب من الاستمتاع بجودة الصوت المحيطي المجسم، عندما يتم بث الألعاب على الإنترنت بوساطة متصفح «غوغل كروم»، لكن تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد 3D تتطلب الاشتراك في العضوية Pro المدفوعة.

وأشارت إلى أنه فضلاً عن ذلك، يوفر التحديث الجديد العديد من الوظائف المبتكرة، فإذا كان المستخدم يلعب بوساطة ذراع التحكم Gamepad ومتصفح «غوغل كروم»، فيمكنه إظهار لوحة مفاتيح على الشاشة On-Screen، حتى يتمكن المستخدم من كتابة الأوامر القصيرة أو رسائل الدردشة.