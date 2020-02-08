«نينتندو» تطلق إصداراً خاصاً من جهاز الألعاب «Switch»

المصدر: طوكيو ■وكالات

كشفت شركة «نينتندو» عن الإصدار الخاص (Animal Crossing: New Horizons) من جهاز الألعاب الشهير «Switch».

وأوضحت الشركة اليابانية أن وحدات (Joy-Con) في الإصدار الجديد تأتي بألوان السماء والعشب، كما تتوافق الأشرطة اليدوية لهذه الوحدات مع الألوان.

وأضافت أنه علاوة على ذلك، تم تصميم الجزء الخلفي من جهاز الألعاب بالعديد من الأيقونات والرموز المستوحاة من اللعبة، مشيرة إلى أن الجهاز يأتي مع كود «تنزيل اللعبة» Download Code. ولفتت الشركة إلى أنه من المقرر طرح الإصدار الخاص الجديد من الجهاز في 20 مارس المقبل.

وكانت «نينتندو» أكدت في وقت سابق، أنها لا تنوي إطلاق طراز جديد من أجهزة «Switch» خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنها ستركز على زيادة مبيعات أجهزتها الحالية. وحتى الآن لدى «نينتندو» جهازاً «Switch»، الأول «لايت» بمواصفات وإمكانات مخففة، بينما الثاني «كلاسيك» قياسي، لكن ظهرت تسريبات أخيراً حول جهاز أقوى بمعالج أفضل ورسوميات محسنة وجودة صورة أعلى.

يشار إلى أن مبيعات أجهزة «Switch» بلغت حتى نهاية العام الماضي 49.79 مليون جهاز، متفوقة بذلك على جهاز Super NES الشهير.