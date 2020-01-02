«هاردكيرنل» تُطلق جهاز ألعاب جديداً صغير الحجم

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «هاردكيرنل» الكورية الجنوبية، أمس، عن إطلاق جهاز ألعاب جديد صغير الحجم، يأتي بتصميم كلاسيكي مع بطارية وشاشة، وبالتالي يمكن استعماله أثناء التنقل، مشيرة إلى انه من المقرر طرح الجهاز في الأسواق العالمية نهاية يناير الجاري بسعر 55 دولاراً (نحو 200 درهم).

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يعتمد على معالج (RK3326) بأربع أنوية حوسبة (A35) وبطاقة رسوميات (Mali-G31)، فيما تبلغ مساحة الذاكرة (DDR3L) واحد غيغابايت، مع فتحة لبطاقات (microSD).

وأضافت أن شاشة جهاز الألعاب الجديد تأتي بقياس 3.5 بوصات بدقة 320 x 480 بيكسل، مع سماعة بقدرة 0.5 واط لتشغيل الصوت.

وأشارت الشركة إلى أن باقة التجهيزات تشتمل على بطارية بسعة 3000 مللي أمبير/‏ ساعة تكفي لمدة تشغيل تصل إلى 10 ساعات، إضافة إلى توافر العديد من عناصر التحكم مثل الذراع التناظرية المثبتة بالفعل، كما يمكن توصيل العديد من الأجهزة الطرفية عن طريق منفذ (USB) أو (GPIO).

وأفادت بأن نظام التشغيل المثبت في الجهاز الجديد يدعم محاكاة العديد من أجهزة الألعاب، بما في ذلك ألعاب (PSP) و(PSX) و(GBA).