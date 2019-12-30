شركة تايوانية تستعرض منتجات جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: لاس فيغاس - د.ب.أ

تعتزم شركة XPG التايوانية كشف النقاب عن باقة من المنتجات الجديدة لعشاق الألعاب خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES 2020 بمدينة لاس فيغاس الأميركية من السابع إلى 10 يناير المقبل.

وأوضحت الشركة أن الباقة الجديدة تضم الكمبيوتر الصغير XPG Gaia الذي يمتاز بأدائه الفائق لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، وجهاز الكمبيوتر المحمول XPG Xenia 15، والشاشة Photon الجديدة قياس 27 بوصة.

وأشارت الشركة إلى أن الكمبيوتر الصغير يزخر بمعالجات Core i7 من الجيل التاسع، ومزود بما يصل إلى ثماني أنوية، ويستوعب بطاقات الرسوميات المخصصة لأجهزة سطح المكتب ذات الارتفاع المزدوج، وبطول يصل إلى 20 سم، كما تشتمل باقة التجهيزات على وحدة إمداد بالطاقة بقدرة 500 واط، إضافة إلى اثنين من منافذ Thunderbolt و«إيثرنت» مع دعم شبكة «واي فاي 6».