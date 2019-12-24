«آسوس» تُطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آسوس» عن إطلاق شاشة جديدة، مخصصة لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة (TUF VG279QM) الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة، وتمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 280 هرتز، مع دعم تقنية الدقة الفائقة الكاملة (Full HD).

وتروّج «آسوس» لشاشة الألعاب الجديدة من خلال حصولها على شهادة (Display-HDR-400) مع معدل استجابة يبلغ أربعة مللي ثانية، كما تدعم الشاشة تقنية (نفيديا Nvidia G-Sync) وتقنية (FreeSync) من شركة (AMD)، فيما تبلغ درجة التباين 1000:1 مع تغطية نطاق الألوان (sRGB) بنسبة 99%.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للشاشة آسوس الجديدة على منفذ (HDMI-2.0b) و(DisplayPort 1.2).