«إيه أو سي» تُطلق شاشتين جديدتين لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «إيه أو سي» التايوانية عن إطلاق شاشتين منحنيتين جديدتين مخصصتين لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن الشاشتين (CU34G2) و(CU34G2X) مزودتان بلوحة VA قياس 34 بوصة، وتعملان بدقة وضوح (3440x1440 بيكسل)، مضيفة أن الشاشة (CU34G2X) تمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، أما معدل تنشيط الصورة في الشاشة (CU34G2) فيبلغ 100 هرتز.

وأشارت إلى أن الشاشتين الجديدتين تدعمان تقنية (FreeSync) مع معدل استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، وبالتالي يتم تشغيل الألعاب كثيفة الحوسبة بسلاسة، إضافة إلى توافر العديد من التقنيات المتطورة الأخرى، مثل Flicker-Free وLow-Blue-Light لحماية العينين.

وذكرت الشركة أن هناك العديد من الوظائف المخصصة لعشاق الألعاب، مثل وظيفة (AOC Game Color) لضبط التشبع اللوني من أجل عرض درجات اللون الرمادي وتفاصيل الصورة بشكل مثالي، ووظيفة (Dial Point) لعرض علامة التقاطع.

وأضافت أنه تم تزويد الشاشتين بالعديد من المنافذ لتوصيل الأجهزة الطرفية مثل محور USB، الذي يضم أربعة منافذ USB، ومخرج ومدخل الصوت.