«إيه أو سي» تطلق شاشة منحنية لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «إيه أو سي» التايوانية AOC عن إطلاق الشاشة المنحنية AGON G493UCX الجديدة التي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة VA قياس 49 بوصة، وتعمل بدقة (5120 * 1440) بيكسل، مع زمن استجابة MPRT يبلغ مللي ثانية فقط، ومعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، مع دعم تقنية FreeSync وG-Sync.

وتمتاز الشاشة العريضة للغاية بدرجة سطوع تبلغ 550 قنديلة/‏‏‏م2، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 121%. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على سماعة ومحور USB، كما يمكن نقل إشارات الصورة إلى الجهاز عن طريق منفذ USB-C.