«كورسير» تطرح مقعد ألعاب جديداً

المصدر: فريمونت - د.ب.أ

كشفت شركة «كورسير» الأميركية عن مقعد ألعاب جديد بسعر يبلغ 300 دولار (نحو 1100 درهم).

وذكرت الشركة أن المقعد الجديد (T3 Rush) يمتاز بتصميم مقعد سباقات السيارات التقليدي، ويأتي بإطار مصنوع من الفولاذ مع تصميم مريح وفرش قماشي ناعم ومسامي، موضحة أن ذلك يوفر الحد الأدنى من التخزين الحراري، وهو ما يضمن المزيد من راحة الجلوس أثناء جلسات اللعب الطويلة.

وأشارت إلى أنها صنعت وسادات الرقبة ودعامة الفقرات القطنية من «إسفنج الميموري فوم»، مع غطاء ناعم من الألياف الدقيقة.

وبينت الشركة أن مقعد الألعاب الجديد يتيح إمكانية ضبطه بشكل مختلف، كما يمكن تعديل وضع ضبط مسند الذراع في أي اتجاه، علاوة على إمكانية ضبط مسند الظهر من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي الكامل 180 درجة، مع إمالة سطح الجلوس وتثبيته حتى 10 درجات.