سماعة رأس جديدة لعشـاق الألعاب

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «هاما»، أمس، عن سماعة رأس جديدة مخصصة لعشاق الألعاب، مشيرة إلى أن السماعة (uRage SoundZ 700 7.1)تأتي بسعر 80 يورو (نحو 336 درهماً)، وتمتاز بتقنية الصوت المحيطي المجسم والنغمات العميقة والصوت فائق النقاء.

وأفادت الشركة الألمانية بأن السماعة الجديدة تأتي بميزة خاصة لزيادة متعة الألعاب من خلال المحركات المدمجة في وسادات الأذن، التي تهتز مع الأصوات العميقة مثل حدوث الانفجارات.

وبينت أنه يمكن تشغيل خاصية الاهتزازات عن طريق وحدة التحكم المدمجة في «كيبل» سماعة الرأس الجديدة، لافتة إلى أن وحدة التحكم في السماعة تشتمل على زر التحكم في شدة الصوت وكتم الصوت وإيقاف الميكروفون، إضافة إلى زر للإضاءة، كما يمكن لوسادات الأذن المبطنة بالقماش أن تضيء بألوان مختلفة.

وأضافت أن باقة التوريد للسماعة، تشتمل على ذراع «ميكروفون» مرنة، و«كيبل» بطول مترين، مع غلاف قماش مرن.