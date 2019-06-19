«سامسونغ» تكشف عن شاشة منحنية للألعاب

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

كشفت شركة «سامسونغ»، أمس، عن شاشة منحنية جديدة مخصصة لعشاق الألعاب، مشيرة إلى أن من المقرر طرح الشاشة CRG5 في الأسواق اعتباراً من أغسطس المقبل بسعر يبلغ نحو 400 دولار.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها الجديدة قياس 27 بوصة تمتاز بدرجة انحناء 1500R مع نسبة تباين 3000:1.

وأضافت أن الشاشة CRG5 تتمتع بمعدل تحديث للصورة يبلغ 240 هرتز، مع زمن استجابة سريع يبلغ أربعة مللي ثانية، وهو ما يوفر للمستخدم تجربة لعب سلسة من دون تشوش أو بطء.

وبيّنت «سامسونغ» أن شاشتها الجديدة تمتاز بدقة وضوح Full HD تبلغ 1920 × 1080 بيكسل، كما أنها تدعم تقنية نفيديا G-Sync، فضلاً عن أنها تمتاز أيضاً بتصميم بسيط مع شاشة من دون إطار تقريباً وقاعدة ثابتة.