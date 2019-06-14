شركة صينية تكشف عن حاسوب للألعاب بـ 18.3 ألف درهم

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «Colorful» الصينية حاسوب الألعاب (iGame G-One) الجديد من فئة حواسيب «الكل في واحد»، المخصص لعشاق ألعاب الفيديو، مشيرة إلى أن سعر الحاسوب الجديد يبلغ نحو 5000 دولار (أكثر من 18 ألفاً و350 درهماً).

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب الجديد، يأتي مجهزاً بمعالج «إنتل Core i9-8950Hk»، لعرض الألعاب الحالية ذات التفاصيل الغنية والدقة العالية بسلاسة، مع بطاقة رسوميات «نيفيديا GeForce RTX 2080» مع تبريد فائق لتجنب السخونة المفرطة.

وأضافت «Colorful» أن الحاسوب (iGame G-One) يتمتع بشاشة (HDR 400) بمعدل تحديث للصورة يبلغ 144 هيرتز، وبدقة وضوح 2560 × 1440 بيكسل، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 95%.