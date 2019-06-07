«غيغابايت» تقدم شاشة منحنية للألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «غيغابايت» التايوانية، أمس، عن الشاشة المنحنية Aorus CV27F الجديدة، المخصصة لعشاق الألعاب.

وذكرت الشركة أن الشاشة الجديدة تتمتع بدقة وضوح (1920 × 1080 بيكسل)، وتمتاز بزمن استجابة يقدر بواحد مللي في الثانية، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 165 هرتز.

وأضافت أن الشاشة Aorus CV27F الجديدة تدعم تقنية AMD Radeon FreeSync 2، وتشتمل على قدم معدني يتيح ضبط شاشة الألعاب في ثلاثة أبعاد. وبيّنت الشركة التايوانية أن تجهيزات الشاشة تشتمل أيضاً على إضاءة LED مدمجة وخاصية إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC)، التي تتيح خفض الضوضاء الصادرة عن «الميكروفون» المتصل بالشاشة لتوفر للمستخدم تجربة لعب ممتعة.

لكن شركة «غيغابايت» لم تفصح عن موعد طرح أو أسعار الشاشة الجديدة.