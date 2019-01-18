فأرة جديدة لعشاق ألعاب الفيديو

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «كولر ماستر» عن فأرة «MM830» الجديدة، التي تهدف الى تلبية متطلبات عشاق ألعاب الفيديو، بسعر يبلغ نحو 80 دولاراً.

وذكرت الشركة التايوانية أن الفأرة الجديدة تأتي بأداة التحكم (D-Pad) وشاشة (OLED)، مشيرة إلى أن وزن الفأرة الجديدة لا يتعدى 162 غراماً، كما أنها تمتاز بإضاءة RGB الموجودة في أربعة نطاقات مختلفة.

وأضافت أن على الجانب الأيسر للفأرة توجد أداة التحكم والشاشة التي يظهر عليها الكثير من المعلومات المختلفة، مثل ضبط DPI المحدد أو الإجراءات في الدقيقة APM.

وبينت الشركة أن الفأرة الجديدة تعتمد على مستشعر Pixart 3360 المعروف، الذي يعمل بدقة تصل إلى 24 ألف نقطة في البوصة، وتأتي الأزرار الرئيسة من Omron. ولفتت «كولر ماستر» إلى أن الفأرة الجديدة تعمل بعمر افتراضي يمتد إلى أكثر من 20 مليون نقرة.