«ريزر» تطرح لوحة مفاتيح للعمل والألعاب معاً

المصدر: كاليفورنيا ـ د.ب.أ

أعلنت شركة «ريزر» Razer الأميركية عن إطلاق لوحة المفاتيح الميكانيكية BlackWidow Lite الجديدة، المخصصة للعمل والألعاب معاً.

وأوضحت الشركة أن لوحة المفاتيح الجديدة تمتاز بتصميم بسيط نوعاً ما، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الأزرار البرتقالية بحشوات خاصة، تعمل على منع الصوت عند الكتابة بشكل كبير، كما تمتاز الأزرار باستجابة لمسية وتتحمل نحو 80 مليون نقرة.

ومقارنة بالموديلات المنافسة، فإن التجهيزات بلوحة مفاتيح «ريزر» الجديدة تعتبر قليلة نسبياً، إذ لا توجد أزرار خاصة أو منفذ «يو إس بي» USB، كما تبدو لوحة المفاتيح بحجم مدمج بسبب الاستغناء عن لوحة الأرقام، وتتضمن لوحة المفاتيح BlackWidow Lite إضاءة خلفية أحادية اللون.

وأعلنت الشركة أن سعر لوحة المفاتيح يبلغ نحو 90 دولاراً (نحو 330 درهماً).