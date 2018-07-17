تحديث جديد لـ«إكس بوكس وان»

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أعلنت شركة «مايكروسوفت» إطلاق تحديث جديد لجهاز الألعاب «إكس بوكس وان» لتشغيل صيغة Dolby Vision.

وقال المدير في «مايكروسوفت»، براد روسيتي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن تحديث «الفيرموير» الجديد سيتيح لطراز «إكس بوكس وان إس»، وكذلك طراز «إكس بوكس وان إكس» الفاخر تشغيل الأفلام ذات نطاق الألوان الموسع ونطاق التباين الممتد، لكن يشترط توافر جهاز تلفاز متوافق مع هذه التقنية، مشيراً إلى أنه من المقرر طرح التحديث الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أن صيغة Dolby Vision عبارة عن صيغة لصور الفيديو عالية التباين HDR، والتي تمتاز بأنها أكثر ديناميكية، على العكس من الصيغ الأخرى.