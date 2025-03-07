هواتف تعمل مفاتيح رقمية للسيارات

أعلنت شركة «سامسونغ» أنه يمكن استعمال بعض هواتفها الذكية الجديدة كمفاتيح رقمية في عدد من السيارات، مثل موديلات «أودي» و«فولفو» و«بوليستار»، حيث يتم تنفيذ ذلك عن طريق تطبيق «سامسونغ» (Wallet).

وذكرت الشركة أنه يمكن لأصحاب هواتف «سامسونغ» تخزين مفتاح السيارة بشكل رقمي في تطبيق «Wallet»، موضحة أن السائق يحتاج إلى المفتاح الرقمي «سامسونغ Digital Key»، الذي يمكن استعماله عن طريق تطبيق «Wallet»، لكن يُشترط استعمال هاتف من موديلات «سامسونغ Galaxy S20» أو «ZFlip2» أو «ZFold2» أو الإصدارات الأحدث.

وأتاحت «سامسونغ» هذه الوظيفة في السابق لأصحاب سيارات «أودي» من سلسلة «A6 e-tron» وسلسلة «Q6 e-tron» وسلسلة «أودي A5»، فيما أصبحت متاحة حالياً لسيارات «فولفو EX90» و«بوليستار 3».