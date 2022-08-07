سماعة «بلوتوث» بصوت ستيريو وتأثير محيطي 360 درجة

أطلقت شركة «بليتزولف» الصينية (Blitzwolf) سماعة البلوتوث «BW-WA3 Pro» التي تمتاز بعرض ضوء «RGB» على جانب الجهاز.

وأوضحت الشركة أنه تم تجهيز السماعة بمشغلات 120 واط، مشيرة إلى أنها تمتاز بصوت ستيريو وتأثير محيطي 360 درجة.

وتوفر بطارية بسعة 16 ألف مللي أمبير/ساعة، الطاقة اللازمة لعمل السماعة 15 ساعة.

كما يمكن استخدام السماعة التي تزن 2.6 كيلوغرام، كـ«باور بانك» لشحن الهواتف الذكية.

وتتمتع السماعة الجديدة بحماية جيدة ضد الماء وفقاً لفئة الحماية «IPX5».