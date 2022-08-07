«إل جي» تطرح شاشة جديدة بـ «تصميم قماشي»

أطلقت شركة «إل جي» الكورية الجنوبية شاشتها الجديدة «Libero 27BQ70QC»، التي تمتاز بتصميم قماشي أنيق «Fabric Design»، وما يعرف باسم «الحامل المرن» Flexible Stand.

وأوضحت الشركة أنه يمكن استعمال الحامل، لنصب الشاشة على الطاولة أو أي سطح مستوٍ آخر، كما يمكن تدوير الحامل بمقدار 180 درجة، واستعماله في تعليق الشاشة على الحائط أو استخدامه في حملها.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة «إل جي» الجديدة على لوحة «IPS» قياس 27 بوصة، تعمل بدقة الوضوح QHD (2560X1440 بيكسل).

وتتوافر بشاشة «إل جي» الجديدة كاميرا «ويب» تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة «Full HD»، كما يمكن تركيب كاميرا الـ«ويب» عندما تكون الشاشة منصوبة على الطاولة، أو معلقة على الحائط.