منصة "Hoods" تعلن خطة للتوسع في الإمارات والسعودية

أطلقتHoods أول منصة تسوق إلكتروني ترفيهي في الشرق الأوسط، نسخة جديدة من تطبيقها على متجري أبل وأندرويد، فيما تستعد الشركة لجولة تمويلية جديدة لدعم خطتها التوسعية في السعودية والامارات، بعد إطلاق النشاط في مصر. تجتذب Hoods الأجيال الجديدة من المتسوقين إلكترونيا وتقدم لهم العلامات التجارية العالمية والمحلية من خلال تقديم محتوى الكتروني تسويقي عبر الاف الفيديوهات وقنوات البث المباشر.

وأسس مصطفى حنفي Hoods نهاية 2020 ثم شاركه في الإطلاق وليد غلوش, بدعم من جولة تمويلية ما قبل التأسيس بقيمة 350,000 دولار، ساهم في تمويلها مجموعة من مستثمري التمويل من مجالات الإعلام و الترفيه و الخدمات اللوجستية و الصناديق الاستثمارية و التكنولوجيا المالية. وبحسب التقديرات وصل حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 29 مليار دولار خلال عام 2021، فيما يتوقع وصوله للضِعف تقريبا عند 57 مليار دولار عام 2026، وتبسط عمليات التسوق عبر البث المباشر خطاها بالمنطقة مسجلة حوالي 100 مليون دولار خلال العام الحالي، فيما يتوقع بلوغها 8 مليارات دولا في عام 2026.

وقال مصطفى حنفي، الشريك المؤسس بالمنصة، وخريج حاضنة الجامعة الأميركية بالقاهرة لرواد الأعمال إن "HOODS" هي أول منصة في الشرق الأوسط تقدم خدمة التجارة الإلكترونية المدمجة بالترفيه عبر خدمة البث المباشر، حيث تُمكن المتسوقين من متابعة المؤثرين المفضلين لديهم أثناء عملية الشراء، وكذلك أحدث الصيحات من العلامات التجارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم وأوضح حنفي أن تجربة التسوق الإلكتروني - حاليًا - لا تتناسب مع تطلعات الأجيال الصاعدة والتي اعتادت التصفح الترفيهي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، اللتان لم تدشن بالأساس بهدف إتاحة التسوق الإلكتروني للزوار، كما يفتقدا التطلعات البسيطة للمتسوقين عبر الانترنت مثل القدرة على الشراء والدفع في الحال وكذلك توصيل المنتج واستلامه في المنزل أو العمل.

من جانبه، قال وليد غلوش الشريك المؤسس في Hoods و رائد الأعمال و الذي أسس بنجاح شركة Code95 المتخصصة في تطوير المواقع والتطبيقات والحلول التقنية و شركة MerQ للذكاء الاصطناعي إن HOODS تتيح تجربة فريدة لكل من البائع و المتسوق من خلال تطبيق سهل و بديهي حيث يستطيع أصحاب العلامات التجارية و منتجي المحتوى أو المؤثرين في دقائق معدودة إنشاء قنوات بيع و تحميل المحتوى من صور المنتجات و الفيديوهات و كذلك البيع فورا. وأضاف أن HOODS منصة متقدمة صممت بمعايير التكنولوجيا الرقمية الحديثة والتي تضمن الكفاءة والاستمرارية وكذلك القدرة العالية للاستيعاب والتوسع مما يجعلها مهيأة لطموح الشركة في التوسع و النمو باستخدام الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات في تعزيز تجربة المتسوقين وتقديم اقتراحات بأنسب المنتجات و الفيديوهات و كذلك العروض الملائمة و الذكية.