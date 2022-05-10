سماعة رأس لاسلكية من «شادو» تترجم 45 لغة

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة «شادو» Xiaodu عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Du Smart Buds Pro الجديدة، التي توفر للمستخدم إمكانية الترجمة من 45 لغة، ولكن هذه الوظيفة لا تعمل إلا عن طريق تطبيق Xiaodu مع توافر اتصال بالإنترنت.

وتروج الشركة الصينية لسماعة الرأس اللاسلكية Du Smart Buds Pro الجديدة من خلال تجهيزها بوظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة حتى 40 ديسيبل، كما يتيح وضع الشفافية للمستخدم إدراك الأصوات المحيطة به عند السير في الطرقات مثلا، وتعتمد هذه الوظيفة على 3 ميكروفونات يتم استعمالها أيضا لإجراء المكالمات الهاتفية عن طريق الهاتف الذكي المقترن بسماعة الرأس.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مشغلات ديناميكية 12 ملم مع دعم تقنية البلوتوث 5.2، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 35 ساعة مع علبة الشحن وتعطيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة، ولكن عند تفعيل هذه الوظيفة فإن فترة تشغيل البطارية تصل إلى 5ر4 ساعة بدون علبة الشحن وتصل إلى 5ر22 ساعة مع الاعتماد على علبة الشحن.