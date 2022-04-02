«تويتر» يدرس توفير ميزة «التغريدة التعاونية»

المصدر: موقع الامارات اليوم

أكد موقع التغريدات «تويتر» أنه «يستكشف»، ميزة جديدة تسمح لحسابين عبر منصته بالاشتراك في ‏تأليف تغريدة واحدة.‏

ونشر الباحث في التطبيقات، أليساندرو بالوزي، لقطات شاشة (سكرين شوت) مسربة توضح أنه يمكن لاثنين من مستخدمي «تويتر» المشاركة في كتابة تغريدة، لكن بشروط، هي أن الطرف الثاني يجب أن يكون لديه حسابا عاما على «تويتر»، وكذلك أن يكون من متابعي المؤلف الرئيسي للتغريدة.

ويجب أن يرسل المؤلف الرئيسي للتغريدة دعوة إلى صاحب الحساب الآخر لكي يشاركه في تأليفها، وفي حال أن وافق على طلبه، سيتم نشرها على كلا حساباتهما، وستتضمن في جزئها الأيسر أسمائهما.

وبحسب «sputnik» لا تتوافر أي معلومات في الوقت الحالي حول موعد طرح هذه الميزة، لكن هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل حسابين يرغبان في إرفاق أسمائهما بتغريدة واحدة، بداية من شراكات العلامات التجارية، أو حتى مجرد مشاركة الفضل في كتابة منشور طريف.