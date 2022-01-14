«نوكيا» تطلق سماعة رأس تعزل الضوضاء

المصدر: إسبو ■ د.ب.أ

أطلقت شركة «نوكيا» الفنلندية سماعة الرأس «E1200 ANC» الجديدة، التي تمتاز بخاصية عزل الضوضاء النشط.

وأوضحت الشركة أن خاصية العزل النشط قادرة على حجب الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 38 ديسيبل. ويمكن أيضاً استخدام ميكروفونات «ANC» لعزل الضوضاء المحيطة والمزعجة أثناء المكالمات الهاتفية.

ووفقاً للشركة، فإن من الممكن الوصول إلى المساعد الصوتي للهاتف الذكي المتصل مباشرة عبر السماعات: «Assistant» من «غوغل»، و«Siri» من «أبل».

ويتم الاتصال بالهاتف الذكي عبر تقنية «Bluetooth 5.0»، فيما تشتمل السماعة على بطارية سعة 700 مللي أمبير ساعة، التي تتيح وقتاً للتشغيل يصل إلى 50 ساعة، بينما تتم عملية الشحن عبر منفذ «USB-C». ويمكن أيضاً توصيل سماعات الرأس بهاتف ذكي عبر كابل. وتضمن المشغلات بقطر 40 ملليمتراً توفير أفضل جودة صوت ممكنة، كما يمكن طي السماعات لتسهيل عملية النقل. ويتكون جسم السماعة في غالبه من لدائن بلاستيكية، ويبلغ وزنها 228 غراماً. وتتوافر السماعة باللونين الأسود والبيج.