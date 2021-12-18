«ريد هات» توفر حلول «أنسيبل أوتوميشن» على سحابة «مايكروسوفت أزور»

المصدر: رالي (نورث كارولينا) ■ الإمارات اليوم

أعلنت «ريد هات»، المزود المتخصص عالمياً لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، عن تقديم حلول «أنسيبل أوتوميشن»، (Ansible Automation) على سحابة «مايكروسوفت أزور Microsoft Azure»، بهدف تمكين العملاء من الاستفادة من تقنيات الأتمتة الرائدة من خلال واحدة من أشهر منصات السحابة العامة على مستوى العالم. ويتيح التعاون الجديد بين «ريد هات»، و«مايكروسوفت أزور» للشركات إمكانية الوصول إلى حلول متطورة، تتمتع بمستويات عالية من المرونة، لمساعدتها على اعتماد تقنيات الأتمتة، والتحكم الآلي خلال عملية توفير التطبيقات في أي مكان من دون أي تعقيدات. وتتيح قوة الحوسبة السحابية الانتقال بشكل سلس إلى عمليات الأتمتة في غضون دقائق.