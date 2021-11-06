«لينوفو» تطلق «بروجيكتور» بتقنية الدقة الفائقة الكاملة

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة لينوفو الصينية» عن إطلاق جهاز البروجيكتور «L5» الجديد، الذي يعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة «Full HD».

وأوضحت الشركة أن جهازها الجديد يعتمد على تقنية «LED»، ويعمل بدرجة سطوع منخفضة نسبياً، وبالتالي فإنه يتطلب إعتاماً شديداً في الغرفة على عكس الموديلات الأخرى الأكثر سطوعاً. ويتم إعداد البروجيكتور الجديد بسهولة من خلال توافر العديد من الوظائف المفيدة، مثل تصحيح الانحراف الداخلي مع وظيفة «زووم» مدمجة، إلا أنه يتعين على المستخدم أن يضبط التركيز التلقائي بنفسه.

ويأتي البروجيكتور الجديد بحجم مدمج للغاية قياس (260/ 230 /110 ملم)، ويعرض صورة حتى قياس 150 بوصة، وعند نصب الجهاز على مسافة 2.38 متر من الشاشة، فإنه يعرض صورة قياس 70 بوصة. وأكدت الشركة الصينية على عرض الصورة بدقة أصلية تبلغ (1920*1080 بيكسل).

ويتم نقل الصورة إلى البروجيكتور عن طريق منفذ «HDMI» ومنفذ «AV»، إضافة إلى أنه يمكن تشغيل المحتويات المخزنة على وحدات الذاكرة الخارجية عن طريق منفذ «USB»، كما تعمل تقنية «بلوتوث» على توصيل سماعات «ساوند بار» بسهولة.

وأكدت «لينوفو» أنه يمكن استعمال البروجيكتور دون الحاجة إلى مشغل خارجي؛ إذ اعتمدت الشركة الصينية على الإصدار «6» من نظام التشغيل «أندرويد TV»، وبالتالي يمكن الوصول إلى العديد من خدمات البث المختلفة على الإنترنت.