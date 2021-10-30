«هواوي» تطرح سماعات لاسلكية تحاكي قلم أحمر الشفاه

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أطلقت «شركة هواوي الصينية» سماعات الأذن «فري بدس ليبستيك» (FreeBuds Lipstick) اللاسلكية الجديدة، التي تمتاز بتصميم يحاكي قلم أحمر الشفاه؛ حيث تتألق السماعات باللون الأحمر الصارخ.

وأوضحت الشركة أن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة تدعم تقنية عزل الضوضاء، وتعتمد على مشغلات بحجم 14.3 ملليمتراً، وتشتمل على أسطح حساسة للمس للتحكم في تشغيل الموسيقى.

ومع تشغيل وظيفة عزل الضوضاء، تبلغ فترة تشغيل البطارية أربع ساعات، مع إمكانية زيادتها إلى 22 ساعة بالاستعانة بعلبة الشحن.

وتدعم السماعة الجديدة تقنية «بلوتوث 5.2»، كما أنها مقاومة للماء والغبار وفقاً لفئة الحماية «IPX4».

ويبلغ سعر سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة نحو 275 دولاراً (نحو 1010 دراهم).