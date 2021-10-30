سماعات أذن «سامسونغ» و«سوني» تتفوق في اختبار ألماني

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أجرت الهيئة الألمانية لاختبار السلع، اختباراً على 19 سماعة أذن، و13 سماعة رأس من حيث جودة الصوت، وراحة الارتداء وسعة البطارية، وحجب الضوضاء النشط، والمتانة.

وأظهرت نتائج الاختبار أن أداء 21 من سماعات البلوتوث كان جيداً. ومن بين سماعات الأذن، حصلت «Galaxy Buds Pro» من «سامسونغ»، وسماعات «WF-1000XM4»من «سوني» على تقدير «جيد»؛ إذ تمتاز سماعات «سامسونغ» براحة الارتداء أثناء ممارسة الرياضة، بينما تمكنت سماعات «سوني» من منع التداخل بشكل أكثر فاعلية.

وفي فئة سماعات الرأس، تتفوق سماعات «AirPods Max» من «أبل»، وسماعات «Live 660NV» من «جي بي إل» على الموديلات الأخرى؛ إذ حصل كلاهما على تقدير «جيد». وأثارت سماعة «جي بي إل» الإعجاب بشكل خاص بفضل عمر البطارية البالغ 42 ساعة، في حين قدمت سماعات «أبل» صوتاً أفضل.