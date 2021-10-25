هواوي تكشف مزايا ساعتها الذكية الجديدة (Watch GT 3)

المصدر: بكين -د ب أ

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق الجيل الثالث من ساعتها الذكية Watch GT 3، والذي يأتي بتصميم أنيق في موديلين 42 و46 ملم.

وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل 42 ملم يمتاز بشاشة AMOLED قياس 32ر1 بوصة، في حين يشتمل الموديل 46 ملم على شاشة قياس 43ر1 بوصة.

وتختلف فترة تشغيل البطارية في الموديلين؛ حيث قامت الشركة الصينية بتجهيز الموديل الصغير ببطارية سعة 292 مللي أمبير ساعة وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 7 أيام، في حين يضم الموديل الأكبر بطارية سعة 455 مللي أمبير ساعة بفترة تشغيل تصل إلى 14 يوما، ويتم إعادة شحن البطارية في أقل من ساعتين.

وتروج هواوي لساعتها الذكية Watch GT 3 الجديدة من خلال تجهيزها بمستشعر TruSeen5.0+ لأول مرة، والذي يقيس معدل نبضات القلب ونسبة تشبع الأوكسجين في الدم، إضافة إلى تتبع النوم والتوتر بشكل أكثر دقة وموثوقية.

كما تشتمل الساعة الذكية الجديدة على أكثر من 100 وضع للتمارين الرياضية وتمارين التنفس وإظهار الإشعارات من الهاتف الذكي، وتمتاز بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية ATM 5، وبالتالي يمكن استعمالها أثناء السباحة.

وأعلنت هواوي عن توافر الساعة الذكية Watch GT 3 الجديدة باللون الأسود والبني الفولاذ المقاوم للصدأ (46 ملم) أو الذهبي الفاتح (42 ملم)، بالإضافة إلى توافر العديد من الأساور المصنوعة من المطاط الفلوري أو الجلد أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

