«آيسر» تطلق «بروجيكتور» يمكن تشغيله 24 ساعة على مدار 7 أيام

المصدر: تايبيه ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «آيسر» التايوانية عن إطلاق «بروجيكتور الليزر» L811 (UL5630)، بدقة الوضوح الفائق 4K.

وأوضحت الشركة أن البروجيكتور يندرج ضمن فئة الموديلات ذات المسافة القصيرة للغاية، ويتمتع بدرجة سطوع تصل إلى 3000 «لومن»، ووظيفة تصحيح الانحراف، ويدعم تقنية HDR10.

ومن خلال نسبة التباين «2000000:1»، فإن البروجيكتور الجديد يوفر تبايناً عالياً، إضافة على درجات عميقة للون الأسود. وأكدت الشركة التايوانية أن العمر الافتراضي لعنصر الإضاءة يمتد إلى 30 ألف ساعة، فيما يمكن تشغيل البروجيكتور بشكل مستمر 24 ساعة على مدار سبعة أيام.

وتروج «آيسر» للبروجيكتور الجديد من خلال إمكانية عرض الصورة مقاس 120 بوصة مع ارتفاع إسقاط يبلغ 31 سنتيمتراً فقط، بينما تعمل وظيفة تصحيح الانحراف على مواءمة الصورة حسب الظروف المحيطة، كما تقوم تقنية «آيسر»: LumiSense بتحليل «صورة بصورة» أثناء التشغيل، لتحسين درجة السطوع بشكل ديناميكي، ويمكن عرض المحتويات ثلاثية الأبعاد 3D بمعدل تنشيط صورة 144 هرتز. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للبروجيكتور الجديد على سماعتين بقدرة 10 واط، في ما يمكن نقل المحتويات إلى البروجيكتور لاسلكياً من أجهزة «أندرويد» أو «أبل» أو «ويندوز» عن طريق تقنيتي: «Miracast»، و«EShare»، إضافة إلى تثبيت العديد من تطبيقات خدمات البث بشكل مسبق.

وأعلنت «آيسر» عن طرح البروجيكتور الجديد في الأسواق العالمية خلال نوفمبر المقبل.