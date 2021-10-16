«بايرديناميك» تطلق منتجات جديدة لصُنّاع المحتوى على الإنترنت

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «بايرديناميك» الألمانية عن إطلاق باقة جديدة من المنتجات التي تهدف إلى تلبية متطلبات المبدعين وصناع المحتوى على الإنترنت، لافتة إلى أن الباقة تضم سماعات رأس وميكروفونات.

وذكرت «بايرديناميك» أن سماعة الرأس «DT 700 PRO X» تستهدف صناع المحتوى في الاستوديوهات المنزلية، كما يمكن استعمالها أثناء التنقل مع الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول، على عكس سماعة الرأس «DT 900 PRO X» المخصصة للاستخدام الاحترافي في الاستوديوهات الفنية.

وتمتاز سماعات الرأس الجديدة بجودة الصوت الفائقة، وراحة الارتداء، والاعتماد على أغشية سماعات من ثلاث طبقات ومطورة حديثاً.

وأشارت الشركة الألمانية إلى الميكروفون «M 70 PRO X» الذي يمكن استعماله لبث حلقات «بودكاست» والبث المباشر عبر الإنترنت، بينما تظهر أهمية الميكروفون «M 90 PRO X» عند تسجيل الأغنيات وصوت الآلات الموسيقية.