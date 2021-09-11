«لينوفو» تطلق أجهزة لوحية مزوّدة بتقنية اتصال «الجيل الخامس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «لينوفو» الصينية عن مجموعة جديدة وأكثر ذكاءً من الأجهزة اللوحية القوية ضمن سلسلة «P-Series»، بما في ذلك الجهاز اللوحي «Lenovo Tab P12 Pro»، وأول جهاز لوحي يعمل بنظام «أندرويد» مزوّد باتصال مخصص لشبكات الجيل الخامس وهو «Lenovo Tab P11 5G».

وكشفت الشركة كذلك عن سماعات أذن لاسلكية ذكية جديدة، للحصول على تجربة صوتية مثالية.

ووفقاً للشركة، فإن تقنية الجيل الخامس عبر بطاقة «nano SIM» في جهاز «Lenovo Tab P11» خيار مثالي لنموذج العمل الهجين والدراسة أثناء التنقل بالسيارة، إذ تتيح إجراء محادثات الفيديو في الزمن الفعلي، مع إضافات ذكية مثل تسجيل الدخول دون استخدام اليدين، عبر مستشعر الكاميرا الأمامية، وميزة تشويش الخلفية، للمساعدة في الحفاظ على الخصوصية.

كما يشتمل الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 غيغابايت، وذاكرة قراءة بسعة 256 غيغابايت، وفترة أطول أثناء التنقل مع سعة بطارية تبلغ 7700 مللي أمبير في الساعة، تدوم لما يصل إلى 12 ساعة من بث الفيديو، وشحن سريع بقدرة 20 واط.

ووفقاً للأسعار، سيبدأ سعر الجهاز اللوحي «Tab P12 Pro» مقاس 12 بوصة من 609.99 دولارات (نحو 2240 درهماً)، ومن المتوقع أن يكون متاحاً للشراء على موقع Lenovo.com بدءاً من أكتوبر 2021.

أمّا الجهاز المزود بتقنية الجيل الخامس من النوع نفسه، فمن المتوقع أن يتم طرحه في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أكتوبر 2021، وسيبدأ بسعر 899 يورو (نحو 3910 دراهم) «دون ضريبة القيمة المضافة».

أمّا الجهاز اللوحي «Lenovo Tab P11 5G» مقاس 11 بوصة، فمن المتوقع أن يطرح في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بسعر يبدأ من 499 يورو (نحو 2170 درهماً) (دون ضريبة القيمة المضافة)، وأن يكون متاحاً اعتباراً من أكتوبر 2021، في ما يبدأ سعر السماعات اللاسلكية الذكية الجديدة من 99.99 دولاراً (نحو 367 درهماً).