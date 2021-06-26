«إل جي» تستعرض أحدث شاشات العرض الطبية في معرض الصحة العربي

المصدر: دبي ■ لإمارات اليوم

استعرضت شركة «إل جي إلكترونيكس»، مجموعتها من حلول شاشات العرض الطبية المتقدمة، والهادفة إلى تعزيز مستويات رعاية المرضى، وذلك خلال مُشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021.

وكشفت «إل جي» عن برنامج تشغيل مُحسّن لمجموعتها من أجهزة الكشف الرقمي بالأشعة السينية، لافتة إلى أن البرنامج يمثل أول حل رعاية صحية مُعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن محفظة «إل جي» من أجهزة التصوير الطبي.

كما تشتمل محفظة «إل جي» على شاشة بتقنية IPS مخصصة للتصوير الشعاعي للثدي، وشاشات عمليات جراحية بدقة 4K بتقنية IPS لضمان أعلى مستويات الوضوح والدقة أثناء إجراء العمليات الجراحية.