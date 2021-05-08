أرباح «موتورولا سولوشنز» بالربع الأول تتجاوز التوقعات

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلنت شركة «موتورولا سولوشنز» الأميركية للاتصالات، تحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، تفوق ما حققته الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي،

وبلغت أرباح الشركة 244 مليون دولار، بما يمثل 1.41 دولار للسهم.

وكانت «موتورولا سولوشنز» حققت 197 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020، بما يمثل 1.12 دولار للسهم. وكان الخبراء يتوقعون أن تصل أرباح الشركة إلى 1.62 دولار للسهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وكالة «تومسون رويترز». والتي عادة ما تستثني تقديرات الخبراء، البنود الخاصة. وارتفعت عائدات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 6.6% لتصل إلى 1.77 مليار دولار.