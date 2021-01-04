«شاومي» تطلق جهاز «راوتر» جديداً

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» عن إطلاق جهاز «راوتر» جديد، يمتاز بالأداء الفائق ويوفر سرعة عالية لنقل البيانات، ويعمل لاسلكياً أو عن طريق الكابلات.

وأفادت الشركة الصينية بأن الجهاز الجديد «AX6000» يدعم الإصدار «E» من تقنية «واي فاي 6»، مع إتاحة معدل نقل بيانات يبلغ 6000 ميغابت/‏الثانية أثناء التشغيل اللاسلكي، إضافة إلى توافر اتصال إيثرنت 2.5 غيغابت/‏الثانية، الذي تظهر أهميته بشكل خاص عند استعمال وحدات التخزين الشبكية، حيث تصل سرعة نقل البيانات إلى واحد غيغابت/‏الثانية، عند استعمال وحدات التخزين الشبكية المزودة بأقراص صلبة سريعة، أو أقراص الحالة الساكنة SSD.

وأضافت أنه إلى جانب هوائيات الـ«واي فاي» الستة، يشتمل الجهاز الجديد على هوائي AIoT خاص، والمصمم خصيصاً لتوصيل أجهزة إنترنت الأشياء، مشيرة إلى أن «الراوتر» الجديد يدعم شبكات Mesh، التي يتم فيها استعمال العديد من أجهزة «الراوتر».