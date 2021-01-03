«بيماكس» الصينية تطرح «لاب توب» قابلاً للتحوّل إلى «لوحي»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «بيماكس» الصينية «BMAX» جهاز الكمبيوتر المحمول Y13، القابل للتحول إلى جهاز لوحي، بسعر 550 دولاراً (نحو 2015 درهماً). وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر المحمول الجديد، الذي يزن 1.3 كيلوغرام، يعتمد على شاشة قياس 13.3 بوصة، مع قابلية للطي خلف لوحة المفاتيح، للسماح باستخدام الشاشة كجهاز لوحي. وتمتاز شاشة الجهاز بدقة وضوح تبلغ (1920×1020) بيكسل، بينما ينبض بداخله معالج «Core m7-6Y75» من «إنتل» بسرعة 3.1 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وقرص صلب بسعة 256 غيغابايت.