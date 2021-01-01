تغيير اللغة الافتراضية في «نتفليكس» عبر «الحساب»

المصدر: الإمارات اليوم

تعرض شبكة «نتفليكس» المحتوى باللغة السائدة في المنطقة التي يوجد فيها مستخدموها، ثم تترك للمستخدم بعد ذلك حرية تعديل اللغة بما يتوافق مع تفضيلاته. إذ قد يوجد المرء أحياناً في منطقة بعيدة عن لغته الأم، لكنه يفضل مشاهدة المحتوى بلغته الأصلية، وأحياناً يفضل البعض عند تعلم لغة جديدة، ومشاهدة المحتوى المقدم بهذه اللغة لإتقانها.

وتسمح «نتفليكس» أيضاً للمستخدمين أصحاب الملفات الشخصية المتعددة بتغيير اللغة لبعض هذه الملفات إذا كانوا يجيدون أكثر من لغة. ويمكن إجراء هذه التغييرات عبر أكثر من طريقة، منها ما يمكن أن يتم من خلال قائمة «إدارة الملفات الشخصية» Manage Profiles، أو من خلال قائمة «الحساب» Account نفسه. لذلك، إذا كنت من مستخدمي الشبكة، فإنه يمكنك تغيير اللغة باستخدام قائمة «الحساب»، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك على موقع «نتفليكس» على الـ«ويب»، وانقر فوق أيقونة الملف الشخصي أعلى الشاشة.

انقر بعد ذلك داخل النافذة المنسدلة فوق خيار: «الحساب» Account، ثم مرر للأسفل داخل النافذة التالية، حتى تصل إلى قسم: «الملفات الشخصية والإشراف الأبوي» Profile and Parental Controls.

ابحث عن الملف الشخصي الذي تريد تغيير إعدادات اللغة الخاصة به، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة عن يمينه، وتوجه بعد ذلك إلى تبويب: «اللغة» Language داخل الملف المرغوب وانقر فوق زر: «التغيير» Change بجانب اللغة المستخدمة حالياً.

وأخيراً، انقر داخل الدائرة المجاورة للغة المرغوبة، ثم فوق زر «حفظ» Save في نهاية الشاشة.