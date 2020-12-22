«كوسبت» تُطلق ساعة تعمل بشكل مستقل عن الهاتف الذكي

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت «شركة كوسبت الصينية» Kospet عن إطلاق ساعتها الذكية «Note» الجديدة التي تمتاز بشاشة كبيرة، ويمكن استعمالها بشكل مستقل عن الهاتف الذكي أثناء التنقل.وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 2.4 بوصة، ومعالج يعمل بسرعة تصل إلى 1.25 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت. وتعتمد الساعة على نظام التشغيل «أندرويد 7.1.1» الذي يتيح إمكانية تثبيت التطبيقات لاحقاً، كما تمتاز الساعة بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء.

وتروّج الشركة لساعتها من خلال تجهيزها بكاميرتين، مع إمكانية إلغاء قفل الشاشة عن طريق خاصية التعرف إلى الوجه.