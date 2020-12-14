خوذة ذكية ترسل رسالة إلكترونية عند وقوع حادث

المصدر: دالاس - د. ب. أ

أطلقت شركة «كوين ديزاين» خوذة ذكية جديدة، يمكنها طلب المساعدة عند وقوع حادث لراكب الدراجة النارية من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الخوذة «Quest» مزودة بوحدة «بلوتوث» ومستشعر تصادم، كي تتمكن من التعرف إلى وقوع حادث للدراجة من خلال الخوارزميات المخزنة.

وأضافت أنه بمساعدة الهاتف الذكي يتم إخطار ثلاث جهات اتصال، تم تحديدها مسبقاً، عن طريق رسالة بريد إلكتروني أو رسالة قصيرة «SMS» أو رسالة «Push»، كما يتم تحديد موقع الحادث عن طريق نظام «S.O.S».

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن للخوذة التفريق بين السقوط على الأرض والسقوط بسبب حادث، كما أنه يمكن لقائد الدراجة إلغاء مكالمة الطوارئ، ونظام «S.O.S» يدوياً.