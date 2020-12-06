«كوبوت» تنتج ساعة ذكية مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً

المصدر: بكين - د.ب.أ

قدمت شركة «كوبوت» الصينية Cubot ساعتها الذكية «سي 3» C3 الجديدة، التي تتمتع بمقاومة جيدة للماء مع تصميم فريد. وأوضحت الشركة أن ساعتها تتمتع بمقاومة للماء حتى عمق 50 متراً، ما يجعلها مناسبة للسباحة. وتأتي الساعة بقطر 46 ملليمتراً، وسُمك 14.8 ملليمتراً وبشاشة لمسية قياس 1.3 بوصة، وبدقة وضوح تبلغ (240 × 240) بيكسل، فيما ينبض بداخلها معالج يدعم تقنية «Bluetooth 5.1»، ويتوافق مع هواتف: «آي أو إس»، و«أندرويد». وتم تجهيز الساعة بمستشعر تسارع، وآخر لقياس معدل ضربات القلب.