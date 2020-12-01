الاستفادة من الميزات الخفية في «تقويم غوغل»

المصدر: الإمارات اليوم

يتميز تطبيق «تقويم غوغل» بميزات كثيرة، تمكن مستخدميه من تدوين مواعيدهم، وتسجيل المناسبات المهمة وإعداد التذكيرات. كما يتسم التطبيق بالمرونة، وتعديل الإعدادات بما يتوافق مع ظروف المستخدم، وإمكانية ربطه بالتقاويم الأخرى، فضلاً عن عدد كبير من الإعدادات المتقدمة والاختصارات التي تحسن الاستفادة من التطبيق. لذلك، إذا كنت من مستخدمي التطبيق، فإنه يمكنك تعزيز استفادتك من إمكاناته باتباع هذه الخطوات:

* إذا كانت المواعيد التي تعقدها خلال أيام الأسبوع، فإن بمقدورك إيقاف عرض أيام العطلات في التقويم، بحيث يكون مظهر الجدول أكثر تنظيماً، وذلك بالنقر فوق رأس القائمة المنسدلة في المربع المجاور لترس «الإعدادات» أعلى الشاشة، ثم النقر فوق الخيار الأخير في القائمة.

* تستطيع أن تجعل التقويم يبدو أكثر انتظاماً ووضوحاً، بالنقر فوق أيقونة الخطوط الثلاثة الرأسية أعلى يمين الشاشة، لإخفاء اللوح الخاص بعرض التقاويم، والنموذج المصغر للشهر، كما يمكنك تكرار النقر فوقها لإعادة إظهار المحتويات.

* انقر فوق أيقونة السهم، الذي يشير جهة اليسار أسفل اللوح الخاص بتطبيق Google Keep، وتطبيق «مهام غوغل» لإخفاء اللوحة الجانبية التي تحتوي على هذه التطبيقات، وفي حال رغبت في إعادة إظهارها، فانقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى اليمين.

* تستطيع تغيير اللغة الخاصة بعرض التطبيق والمنطقة التي تتبعها، بالنقر فوق ترس «الإعدادات» أعلى الشاشة ثم فوق زر: «الإعدادات» Settings من النافذة المنسدلة، والنقر فوق خيار: «الإعدادات العامة» أعلى لوح القوائم الجانبي داخل النافذة التي ظهرت أمامك، واختيار اللغة والبلد.